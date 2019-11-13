جريمة

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
وأفادت محاضر الضبط، أنه تم ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم "جزئي، مستأنف، غرامة" فى قضايا "تبديد، بناء"، بعقوبات بلغت 35 سنة حبس وكفالات بقيمة 420 ألف جنيه وغرامات قدرها 950 ألف جنيه. كما تم ضبط حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، مطلوب ضبطه
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وزارة-الداخلية

الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).
فتاة-العياط

إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.
المخدرة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
حملات-المرور‎ (4)

ضبط 34 حالة تعاط و3429 مخالفة مرور فى حملة أمنية

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وخلال الحملة التي استمرت 24 ساعة، تم إجراء تحليل تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة.
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
طعنات-سكين-جريمة

صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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