ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.

وأفادت محاضر الضبط، أنه تم ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم "جزئي، مستأنف، غرامة" فى قضايا "تبديد، بناء"، بعقوبات بلغت 35 سنة حبس وكفالات بقيمة 420 ألف جنيه وغرامات قدرها 950 ألف جنيه. كما تم ضبط حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، مطلوب ضبطه