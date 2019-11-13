إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

تحرير:سماح عوض الله ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

فتاة العياط- أرشيفية

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يوليو الماضى، عندما انتهى لقاء المجنى عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلةً إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبدالستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول،