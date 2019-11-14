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استخدمي القهوة على الشعر.. تمنع التساقط والهيشان

تقوم القهوة الداكنة بعمل الصبغة، فإذا كنتِ ترغبين في التخلص من الشعر الرمادي أو الأبيض، والحصول على شعر بني أو أسود، فعليك بتطبيقها، وستحصلين على نتائج رائعة
تحرير:إسراء سليمان ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الشعر التالف
الشعر التالف
تحتل القهوة مكانة كبيرة بين المشروبات العالمية، لا أحد يستطيع مقاومة رائحة القهوة، حيث تعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل كبير، وتمنحك العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض الإصابة بمرض السكري، ولكن هل فكرت ذات مرة في فوائد القهوة للشعر؟ تساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض، وتعمل على لمعان الشعر، كما تساعد في نمو الشعر مرة أخرى، وغيرها من الفوائد الأخرى، كما أكدت الأبحاث فاعلية القهوة في علاج تساقط الشعر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "healthline".
تتميز القهوة بقائمة من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم، مثل القدرة على المساعدة في نمو صحي للشعر، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تقدمها القهوة للشعر: 1-تعيد نمو الشعر يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، مما يؤثر على كل من الذكور والإناث، فتطبيق القهوة على الشعر وفروة الرأس قد يوقف تساقط الشعر
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لحية

لتعزيز نمو اللحية..استخدم زيت النعناع واللافندر

من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج الرجال والنساء "تساقط الشعر"، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك، التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى عوامل وراثية أو خلل في الجهاز المناعي، والحمل والولادة والالتهابات في فروة الرأس وفي هذه الحالة ينصح بتناول عقاقير طبية، أو تطبيق بعض من الزيوت الحيوية، وبالنسبة لللحية، يعاني أيضًا العديد من الرجال من عدم نمو طبيعي لها، لذا ستجدها تفسد مظهرك إذا لم تنمو بشكل مناسب، فينصح بتطبيق الزيوت الحيوية، نقلًا عن "boldsky".
منتجات العناية بالبشرة

الرمان والموز.. نظامك الغذائي لمعالجة تشققات البشرة

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني جميع الأشخاص من مشكلات جلدية، وأشهرها "جفاف الجلد" وتشققه، في هذه الحالة ينصح بشراء منتجات عناية بالبشرة تحتوي على نسبة عالية من المرطبات، تساعد البشرة على استعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، كما ينصح بمجموعة من الماسكات الطبيعية، ولكن اكتشف الخبراء طرقا أخرى، مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر التي تساعد في علاج البشرة الجافة، وحمايتها من التلف، مثل تناول كميات كبيرة من المياه انتظام، وذلك حسبما صرح موقع "stylecraze".
العناية بالبشرة من التلوث

لا تستخدم لوشن الجسم على الوجه.. يسبب حب الشباب

أصبحت الحياة سريعة بشكل كبير، لذا ستجد أننا نهتم بكل شيء سوى صحتنا، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال مع اقتراب الشتاء نهمل بشرتنا كثيرًا، مما يعرضها للجفاف والتلف، كما توجد عادات غير صحية متمثلة في استخدام "لوشن" الجسم للوجه، حيث وضح خبراء التجميل الآثار الجانبية، تتمثل في مشكلات صحية مثل ظهور حبوب، أو زيادة تلف البشرة وجفافها، لذا لابد من اختيار غسول طبي وفعال للوجه، للحصول على ترطيب مناسب، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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