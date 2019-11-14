استخدمي القهوة على الشعر.. تمنع التساقط والهيشان

تقوم القهوة الداكنة بعمل الصبغة، فإذا كنتِ ترغبين في التخلص من الشعر الرمادي أو الأبيض، والحصول على شعر بني أو أسود، فعليك بتطبيقها، وستحصلين على نتائج رائعة

تحرير:إسراء سليمان ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الشعر التالف

تحتل القهوة مكانة كبيرة بين المشروبات العالمية، لا أحد يستطيع مقاومة رائحة القهوة، حيث تعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل كبير، وتمنحك العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض الإصابة بمرض السكري، ولكن هل فكرت ذات مرة في فوائد القهوة للشعر؟ تساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض، وتعمل على لمعان الشعر، كما تساعد في نمو الشعر مرة أخرى، وغيرها من الفوائد الأخرى، كما أكدت الأبحاث فاعلية القهوة في علاج تساقط الشعر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "healthline".

تتميز القهوة بقائمة من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم، مثل القدرة على المساعدة في نمو صحي للشعر، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تقدمها القهوة للشعر: 1-تعيد نمو الشعر يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، مما يؤثر على كل من الذكور والإناث، فتطبيق القهوة على الشعر وفروة الرأس قد يوقف تساقط الشعر