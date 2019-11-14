استخدمي القهوة على الشعر.. تمنع التساقط والهيشان

تقوم القهوة الداكنة بعمل الصبغة، فإذا كنتِ ترغبين في التخلص من الشعر الرمادي أو الأبيض، والحصول على شعر بني أو أسود، فعليك بتطبيقها، وستحصلين على نتائج رائعة
تحتل القهوة مكانة كبيرة بين المشروبات العالمية، لا أحد يستطيع مقاومة رائحة القهوة، حيث تعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل كبير، وتمنحك العديد من الفوائد الأخرى، مثل خفض الإصابة بمرض السكري، ولكن هل فكرت ذات مرة في فوائد القهوة للشعر؟ تساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض، وتعمل على لمعان الشعر، كما تساعد في نمو الشعر مرة أخرى، وغيرها من الفوائد الأخرى، كما أكدت الأبحاث فاعلية القهوة في علاج تساقط الشعر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "healthline".
تتميز القهوة بقائمة من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم، مثل القدرة على المساعدة في نمو صحي للشعر، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تقدمها القهوة للشعر:
1-تعيد نمو الشعر
يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، مما يؤثر على كل من الذكور والإناث، فتطبيق القهوة على الشعر وفروة الرأس قد يوقف تساقط الشعر
تتميز القهوة بقائمة من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم، مثل القدرة على المساعدة في نمو صحي للشعر، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تقدمها القهوة للشعر:
1-تعيد نمو الشعر
يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، مما يؤثر على كل من الذكور والإناث، فتطبيق القهوة على الشعر وفروة الرأس قد يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه، وفي حالة الصلع عند الذكور، يحدث تساقط الشعر عادة، عندما يتسبب هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) في تلف بصيلات الشعر، كما يحدث تلف بصيلات الشعر تدريجيا ، مما يؤدي في النهاية إلى الصلع، لكن وفقاً للبحث، يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه، وبما أن الكافيين منشط ، فهو يزيد الدورة الدموية في بصيلات الشعر، يساعد أيضًا على نمو الشعر بشكل أسرع ويصبح أقوى ، مما يعطي مظهرًا لشعر كثيف.
2-الحصول على شعر ناعم
عندما يتعرض الشعر للجفاف، كل ما تحتاج إليه مرطب ينعش فروة الرأس، من أجل نمو صحي، ولكن من المثير للدهشة، أن شطف شعرك بالقهوة قد يحسن أيضًا من فروة الرأس، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تعزز تجديد الشعر، كما يقلل من هيشان الشعر، وينتح عنه شعر أكثر نعومه، كما إنها تخلصك من الشعر المقصف، وخاصة في فصل الصيف، نتيجة الاستحمام المستمر، لارتفاع درجة الحرارة، حيث إن الاستخدام المستمر للماء، يؤدي إلى تكسير الشعر وتلفه.
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3-التخلص بشكل طبيعي من الشعر الرمادي
تقوم القهوة الداكنة بعمل الصبغة، فإذا كنت ترغب في التخلص من الشعر الرمادي أو الأبيض، والحصول على شعر بني أو أسود، فعليك بتطبيقها، وستحصل على نتائج رائعة.
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كيفية شطف الشعر بالقهوة
سواء كنت تبحث عن وقف تساقط الشعر، أو صبغ شعرك، أو تحسين ملمس البصيلات ، فإن عملية شطف القهوة أمر بسيط.
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ماذا ستحتاج:
2-4 أكواب من القهوة وهذا يتوقف على طول شعرك، اتركي القهوة لتبرد تمامًا، ثم صبي المشروب في زجاجة رذاذ، اغسلي شعرك جيدًا، للتخلص من الأتربة، وعندما يكون شعرك مبللا، قومي برش أو وضع القهوة على شعرك، مع التأكد من تشبع البصيلات، بعد التطبيق، دلكي القهوة على الشعر وفروة الرأس لبضع دقائق، وبعد ذلك يمكنك وضع غطاء للاستحمام، واتركيه لمدة 20 دقيقة، اشطفي القهوة من شعرك بالماء البارد أو الفاتر ثم جففيه، وستحصلين على نتيجة رائعة.
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وإذا كنت لا ترغبين في هذه الطريقة عند تطبيق القهوة، يمكنك صنع ماسك آخر، يتكون من القهوة والبيض، وللتحضير عليك وضع خمس ملاعق من القهوة المطحونة، يجب خلط المقدار جيدًا، وبعد ذلك نضع الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة، ونقوم بتدليك فروة الرأس جيدًا، اتركيه لمدة 20 دقيقة، يغسل الشعر جيدًا باستخدام خليط من الماء وخل التفاح، وفي آخر مرحلة، نغسل الشعر مرة أخرى باستخدام الشامبو والبلسم.
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