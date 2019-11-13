شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

ضمن منتخب مصر بقيادة شوقي غريب التأهل لدور الأربعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

شوقي غريب

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".

وواصل غريب بأن مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط على فريق غانا ولم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة، والسبب الرئيسي في الفوز كان الجمهور، الذي ردد كلمة (رجالة) كانت تهز المدرجات، هذه الكلمة تقال للقوات المسلحة لأنه مصنع الرجال، الجمهور حّل اللاعبين إلي

وواصل غريب بأن مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط على فريق غانا ولم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة، والسبب الرئيسي في الفوز كان الجمهور، الذي ردد كلمة (رجالة) كانت تهز المدرجات، هذه الكلمة تقال للقوات المسلحة لأنه مصنع الرجال، الجمهور حّل اللاعبين إلي مقاتلين في الملعب، أنا سعيد بالجمهور وأتمنى وجودهم بكثافة ولن نخذلهم.



وشدد مدرب المنتخب الأولمبي على أن الجهاز الفني سيجتمع اليوم لتحديد تشكيل مواجهة الكاميرون، مع الوضع في الاعتبار أن هدفنا الرئيسي هو الصعود كأول المجموعة، وفي نفس الوقت الروتيشن مهم جدا للحفاظ على اللاعبين، ولكن لياقة وفورمة اللاعبين تأتي مع المباريات ومع الاستمرارية، لدينا الان 6 نقاط ولكن لم يتحدد تواجدنا باستاد القاهرة أو اللعب في ستاد السلام، لذا يجب أن نكون أول المجموعة.



وأردف شوقي غريب بأنه لا يلتفت إلى انتقادات الإعلام، واستفاد من النصائح، ولكن لا أرد على الانتقادات، من حقهم الانتقاد، لدي ضغوط شديدة ليست بسبب الانتقادات ولكن الضغوط بسبب انتقاء لاعبين مميزين والتأخر في النتيجة أمام غانا والوقت يمر سريعا ونهدر الفرص، وقلت للاعبين في المحاضرة إن غانا ستسجل من خطأ.



وأكد مدرب المنتخب الأولمبي أن الدولة وفرت لنا كل شيء حتى الآن سواء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أو الاتحاد الحالي برئاسة عمرو الجنايني أو الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة، ولم نطلب شيئا في الأجندة الدولية ويتم رفضه,



وواصل غريب: "الدولة دعمتنا بشتى الطرق، ووفرت لنا كل شيء، وخططنا للاستعداد للبطولة من فترة طويلة سواء معسكرات أو مباريات ودية وكل شيء تم توفيره، هذا الشريط مر أمامي أثناء التأخر بهدف أمام غانا، ونحن نهدر الأهداف والوقت يمر ويسرقنا ونخرج مهزومين، لذا كنت مضغوطا، اجتهدنا ونجحنا في الفوز على البلاك ستارز".



وقال غريب، إنه خاض مباراة مالي بطريقة لعب، وأمام غانا بطريقة لعب مختلفة، ثم تم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الخبرات التي اكتسبها من عمله في البطولات الكبرى على مستوى الناشئين أو الكبار، منحته طريقة للتعامل في المباريات الكبرى، مؤكدًا أن فريق الكاميرون لديه بعض المميزات غير موجودة في مالي وغانا، وتمنى أن يستغل أخطاء الكاميرون لتحقيق الفوز.



وأوضح مدرب المنتخب، أن لكل مباراة أسلوب لعب، مالي فريق قوي جدا، إذا منحتهم المساحات لن تستطيع مجاراتهم، وغانا تلعب بشكل مفتوح أكثر، ومنتخب غانا ساعدنا بشكل كبير لتراجعه وتركنا نسيطر على الملعب، في وقت من المباراة لعبنا بـ4 مهاجمين، ولعبنا مع تونس وديا وتأخرنا بهدف وفزنا بأربعة، وأيضا تأخرنا أمام المغرب بهدف وفزنا بهدفين، والعودة أمام غانا لم تكن أول مرة تحدث، كما أننا افتقدنا لاعبين مميزين بسبب الإصابات.



وواصل شوقي غريب بأن الجرعات التدريبية لا تزيد على 45 دقيقة، والأساسيين ربع ساعة فقط في اليوم التالي، واستعادة الاستشفاء يتم بشكل مميز للاعبين، والجهاز الطبي والاستشفاء يقومون بدور مهم جدا مع اللاعبين، ومؤهلون علميا على رأسهم الدكتور أيمن زين، للتعامل بأحدث الطرق في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بشكل مميز، التجهيز يتم بأسلوب علمي.



وأردف مدرب الفراعنة: "نحن أسرة واحدة، جهاز فني وطبي وإداري ولاعبون، وحافز البطولة موجود، والحافز الرئيسي هو الوصول لطوكيو، بعدها ننظر إلى الفوز بالبطولة، وأتمنى أن يوجد الجمهور المصري بكثافة، وسنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا في كرة القدم، وسنقدم شيئا لبلدنا بإذن الله.



وأوضح مدرب "الأولمبي" أن الكاميرون فريق كبير، ومصر لها باع كبير مع الكاميرون، وسونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، وجمعتنا أكثر من مقابلة، والكاميرون فريق جماعي، ولديه عناصر تمنحه التميز، ونقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة وعناصر الضعف، وأتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء مصر أو الكاميرون، مضيفًا: "الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر غير موجودين بالمباراة، ولدينا 19 لاعبا جاهزا للمباراة".



واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)، لكن الفراعنة تعادلوا في المرة الأولى بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 11 ثم رمضان صبحي (83)، وسجل البديل الذهبي أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

