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مجهولون يحاولون اقتحام السفارة الفنزويلية بالبرازيل

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
شرطة البرازيل
شرطة البرازيل
حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى السفارة الفنزويلية في البرازيل، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، إذ قال الدبلوماسي الفنزويلي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: «حاول أشخاص مجهولون الاستيلاء على مقر سفارتنا في برازيليا، يتعين على الحكومة البرازيلية تقديم ضمانات أمنية واحترام الاتفاقيات الدولية، إذا لم يتوقف العدوان، ستكون هذه سابقة خطيرة». يشار إلى أن العلاقات بين البرازيل وفنزويلا ساءت بعد وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى سدة الرئاسة في البرازيل.
كما تدهورت العلاقات بين البرازيل وكوبا وشهدت توترات عقب تولي بولسونارو منصب الرئاسة في البرازيل أوائل هذا العام، إذ يسعى الرئيس البرازيلي الجديد إلى التقارب مع الولايات المتحدة على حساب علاقات بلاده مع جيرانها، علما بأن هناك تشابها كبيرا بين مواقفه ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسائل كثيرة،
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