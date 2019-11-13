الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات، وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائى وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين، تم العثور بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على 923 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 92 كجم و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام ومبلغ مالى.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط