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برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

تحرير:وكالات ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة: «إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل»، وفقًا لروسيا اليوم. وذكرت مصادر أن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
ميشال-عون

رئيس لبنان: الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا، وذلك بحسب تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، والتي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. من ناحية أخرى، قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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سعيد قيس

الرئيس التونسي يُعين 6 أعضاء لديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة، إذ أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال، كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.
قيس سعيد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
الغنوشي-والاغتيالات

الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
قيس سعيد

رسميًا.. فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 72.71 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.
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