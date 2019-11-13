استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

استشهاد فلسطيني

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، إن هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني هي بمثابة عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأهلنا في القطاع، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو مع غزة وأهلها المحاصرين.وأكدت حركة حماس في بيانها: «أن المقاومة الباسلة والموحدة، التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما،