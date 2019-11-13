الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

تحرير:محمد فتحي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

شيخ الأزهر

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.

ويطالب الأزهر الشريف العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وشن طيران الاحتلال عدة غارات