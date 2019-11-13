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الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

تحرير:محمد فتحي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
ويطالب الأزهر الشريف العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وشن طيران الاحتلال عدة غارات
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سكر -فاسد (3)

لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
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برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.

الوزراء: العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقا لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2020. من ناحية أخرى، استعرض المجلس، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019.
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بناها محمد علي.. بدء درء خطورة طاحونة المندرة

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية وتحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق الإسكندرية، بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية والتي ترجع لعصر محمد علي باشا، موضحا أنها عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري يعلوه طافية خشبية على شكل مخروطي، ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، وكان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.
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استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
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«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
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بعد إطلاق 180 صاروخا.. الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول التصعيد في غزة.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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