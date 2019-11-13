العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

الشرطة العراقية

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.

وتقع حقول (علاس) على بعد 35 كيلومترًا جنوبي الحويجة، وكانت أحد المصادر الرئيسة للدخل لتنظيم (داعش) الإرهابي، منذ عام 2014. وأعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابي أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل البلاد، وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار