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العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
وتقع حقول (علاس) على بعد 35 كيلومترًا جنوبي الحويجة، وكانت أحد المصادر الرئيسة للدخل لتنظيم (داعش) الإرهابي، منذ عام 2014. وأعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابي أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل البلاد، وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
البرلمان-التونسى

برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
ميشال-عون

رئيس لبنان: الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا، وذلك بحسب تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، والتي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. من ناحية أخرى، قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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اضراب-معلمي-العراق

تمديد الإضراب العام في مدارس العراق لأسبوع آخر

قررت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، تمديد الإضراب العام في المدارس لأسبوع آخر احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق كشف نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، في بيان له: «أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين».
علم العراق

بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية

رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين. وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.
مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عدد من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
تظاهرات العراق

الشرطة العراقية تعتقل عددا من المتظاهرين في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، إذ ذكر المصدر لقناة السومرية نيوز، أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، موضحا أن قوات الأمن في البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.
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