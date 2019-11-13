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قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

تحرير:أ.ش.أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
ويعاني الفلسطينيون في الخليل من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه إقامة مشروعات حيوية أهمها وجود الاحتلال والمستوطنات التي تعترض عملهم كسلطة ومؤسسات، وبالتالي ليس من السهل العمل في ظل هكذا ظروف.وأدت ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليومية من اعتداءات
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الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
البرلمان-التونسى

برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
ميشال-عون

رئيس لبنان: الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا، وذلك بحسب تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، والتي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. من ناحية أخرى، قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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اراضى-فلسطين-النقب

سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".
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استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
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«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
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