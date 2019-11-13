رياضة

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
وكان برناردو قد نشر تغريدة لصورة طفل إفريقي تستخدم كإعلان لعلامة تجارية للحلويات في إسبانيا والبرتغال وقارنها بصورة زميله ميندي، ليجد البرتغالي نفسه محل نقد بعدما اتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية قبل أن يزيلها من حساباته. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: تم اتهام بيرناردو سيلفا بسوء السلوك
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شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
أسامة جلال

أسامة جلال: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون

أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غدا الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للفوز ولا بديل عن ذلك لاستمرار تصدر المجموعة والبقاء للعب على استاد القاهرة. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون، وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "اللاعبون تعهدوا على تقديم كرة جيدة والفوز، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعادهم، والقادم سيكون صعبا فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون".
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محمد صلاح

الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
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