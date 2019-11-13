إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

برناردو سيلفا

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.

وكان برناردو قد نشر تغريدة لصورة طفل إفريقي تستخدم كإعلان لعلامة تجارية للحلويات في إسبانيا والبرتغال وقارنها بصورة زميله ميندي، ليجد البرتغالي نفسه محل نقد بعدما اتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية قبل أن يزيلها من حساباته. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: تم اتهام بيرناردو سيلفا بسوء السلوك