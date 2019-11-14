جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل
تحرير:فيروز ياسر
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
بطاطا بالكراميل
البطاطا من التسالى المهمة في كل وقت من السنة، لكن في الشتاء خصوصا، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة التي نحتاجها للدفء، كما تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والتي قد تكون ناقصة في بعض الأحيان.
والبطاطا المشوية من أكثر الأشكال شيوعا، وبالرغم من الطعم المتعارف عليه، ستكونين بحاجة إلى التغيير وتجربة طريقة جديدة تسعد أسرتك، وتناسب كل الأذواق، ولهذا يمكنك تحضير صينية بطاطا بالكراميل مليئة بالطاقة وحلوى لذيذة يمكن تناولها بعد الغداء أو تقديمها للضيوف مع مشروب ساخن مفضل.
مقادير البطاطا
بطاطا مهروسة
سكر بنى
ماء
مارشميلو أبيض
قرفة عيدان
مقادير الكراميل
قرفة
كريمة
سكر بنى فاتح
زبدة
طريقة التحضير:
- في البداية عليك وضع السكر في الماء الساخن حتى يذوب ليصبح مارشميلو بعد أن يبرد.
- ضعي السكر حتى يذوب وبعدها أضيفي الزبدة والقرفة ثم الكريمة بالتدريج في
مقادير البطاطا
بطاطا مهروسة
سكر بنى
ماء
مارشميلو أبيض
قرفة عيدان
مقادير الكراميل
قرفة
كريمة
سكر بنى فاتح
زبدة
طريقة التحضير:
- في البداية عليك وضع السكر في الماء الساخن حتى يذوب ليصبح مارشميلو بعد أن يبرد.
- ضعي السكر حتى يذوب وبعدها أضيفي الزبدة والقرفة ثم الكريمة بالتدريج في طاسة أخرى.
- في قالب بايركس يمكنك وضع البطاطا مع رشة القرفة ثم إضافة القرفة والكراميل والمارشيملو.
- ادخلي القالب الفرن لمدة 5 دقائق، ثم يمكنك تقديمه لأسرتك أو الضيوف بالهنا.
عليك أن تعرفي أن البطاطا تحتوي على الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، إضافة إلى المعادن المهمة كالمغنسيوم، وكل منهما يعمل على تسهيل عملية الهضم بشكل كبير.
كماتتميز البطاطا بخصائص مضادة للالتهابات، لوجود مواد مهمة مثل البيتاكاروتين وفيتامين C.