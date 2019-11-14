جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل

تحرير:فيروز ياسر ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

بطاطا بالكراميل

البطاطا من التسالى المهمة في كل وقت من السنة، لكن في الشتاء خصوصا، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة التي نحتاجها للدفء، كما تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والتي قد تكون ناقصة في بعض الأحيان. والبطاطا المشوية من أكثر الأشكال شيوعا، وبالرغم من الطعم المتعارف عليه، ستكونين بحاجة إلى التغيير وتجربة طريقة جديدة تسعد أسرتك، وتناسب كل الأذواق، ولهذا يمكنك تحضير صينية بطاطا بالكراميل مليئة بالطاقة وحلوى لذيذة يمكن تناولها بعد الغداء أو تقديمها للضيوف مع مشروب ساخن مفضل.

مقادير البطاطا بطاطا مهروسة سكر بنى ماء مارشميلو أبيض قرفة عيدان مقادير الكراميل قرفة كريمة سكر بنى فاتح زبدة طريقة التحضير: - في البداية عليك وضع السكر في الماء الساخن حتى يذوب ليصبح مارشميلو بعد أن يبرد. - ضعي السكر حتى يذوب وبعدها أضيفي الزبدة والقرفة ثم الكريمة بالتدريج في