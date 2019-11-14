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جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل

تحرير:فيروز ياسر ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
بطاطا بالكراميل
بطاطا بالكراميل
البطاطا من التسالى المهمة في كل وقت من السنة، لكن في الشتاء خصوصا، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة التي نحتاجها للدفء، كما تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والتي قد تكون ناقصة في بعض الأحيان. والبطاطا المشوية من أكثر الأشكال شيوعا، وبالرغم من الطعم المتعارف عليه، ستكونين بحاجة إلى التغيير وتجربة طريقة جديدة تسعد أسرتك، وتناسب كل الأذواق، ولهذا يمكنك تحضير صينية بطاطا بالكراميل مليئة بالطاقة وحلوى لذيذة يمكن تناولها بعد الغداء أو تقديمها للضيوف مع مشروب ساخن مفضل.
مقادير البطاطا بطاطا مهروسة سكر بنى ماء  مارشميلو أبيض  قرفة عيدان مقادير الكراميل  قرفة كريمة سكر بنى فاتح زبدة طريقة التحضير: - في البداية عليك وضع السكر في الماء الساخن حتى يذوب ليصبح مارشميلو بعد أن يبرد. - ضعي السكر حتى يذوب وبعدها أضيفي الزبدة والقرفة ثم الكريمة بالتدريج في
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«المحشي مش بس كوسة».. اعرفي أنواعا جديدة على سفرتك

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«مش حادق بس».. جربي الكريب الحلو بحشوات مختلفة

الوجبات السريعة من أكثر الأصناف المحببة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم وتناول مثل هذه الوجبات، التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية وتحتاج لتكاليف كبيرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الفترة الآخيرة، يمكنك تشجيع أطفالك على تناول أكلات صحية، تفيد اطفالك وتكسر روتين الوجبات التقليدية التي يتناولونها، حاولي مشاهدة برامج الطبخ التي تكون على شاشة التليفزيون أو قنوات اليوتيوب، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو، وعمل عجينة الكريب بسهولة في المنزل..
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استغلي الموسم.. الفاصوليا الخضراء مفيدة وشهية

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دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
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تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

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إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
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