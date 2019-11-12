«شهادة للتاريخ» كتاب لـ«محمد لطفي» عن قطاع الاتصالات

كتاب شهادة للتاريخ يحكي كواليس 20 عاما من النجاحات والتفاصيل الخفية في عالم قطاع الاتصالات وقياداته، وهو القطاع الذي أصبح يقود قاطرة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

غلاف كتاب شهادة للتاريخ

يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أول كتاب وثائقي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتواكب مع احتفالات الوزارة بمرور 20عامًا على تأسيسها ويحمل اسم "شهادة للتاريخ" للصحفي محمد لطفي. ويحمل الكتاب الذي يصدر في القطع المتوسط والذي يضم أكثر من 300 صفحة تاريخ الوزارة وانطلاقها في أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019، ويجيب الكتاب عن الكثير من التساؤلات حول بداية التفكير في انطلاق وزارة للاتصالات واختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات والمعلومات في مصر.

كما يحتوي الكتاب على مقابلات شخصية مع عدد من الوزراء السابقين للاتصالات والتنمية الإدارية منهم الدكتور ماجد عثمان أول وزير للاتصالات بعد ثورة يناير 2011 والدكتور محمد سالم، المهندس هاني محمود، المهندس عاطف حلمي، المهندس خالد نجم، المهندس ياسر القاضي، المهندس أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق،