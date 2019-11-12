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«شهادة للتاريخ» كتاب لـ«محمد لطفي» عن قطاع الاتصالات

كتاب شهادة للتاريخ يحكي كواليس 20 عاما من النجاحات والتفاصيل الخفية في عالم قطاع الاتصالات وقياداته، وهو القطاع الذي أصبح يقود قاطرة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
غلاف كتاب شهادة للتاريخ
غلاف كتاب شهادة للتاريخ
يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أول كتاب وثائقي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتواكب مع احتفالات الوزارة بمرور 20عامًا على تأسيسها ويحمل اسم "شهادة للتاريخ" للصحفي محمد لطفي. ويحمل الكتاب الذي يصدر في القطع المتوسط والذي يضم أكثر من 300 صفحة تاريخ الوزارة وانطلاقها في أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019، ويجيب الكتاب عن الكثير من التساؤلات حول بداية التفكير في انطلاق وزارة للاتصالات واختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات والمعلومات في مصر.
كما يحتوي الكتاب على مقابلات شخصية مع عدد من الوزراء السابقين للاتصالات والتنمية الإدارية منهم الدكتور ماجد عثمان أول وزير للاتصالات بعد ثورة يناير 2011 والدكتور محمد سالم، المهندس هاني محمود، المهندس عاطف حلمي، المهندس خالد نجم، المهندس ياسر القاضي، المهندس أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق،
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ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
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معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

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خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
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