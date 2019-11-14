5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

الحفاظ على ترطيب بشرتك باستخدام لوشن يومي أمر رائع، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر جفافًا، ولكن لا يجب تطبيق ذلك قبل التمرين، خاصة عند ممارسة رفع الأوزان
عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية،
وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
ننصح دائمًا بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، قبل الذهاب إلى العمل، لكي تبدأ يومك نشيطًا، على الجانب الآخر، توجد بعض من العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنها قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، للحفاظ على جسمك من جانب، وحتي تكون قادرًا على ممارسة جيدة من جانب آخر، و ومايلي بعض منها:
1-وضع لوشن الجسم
الحفاظ
ننصح دائمًا بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، قبل الذهاب إلى العمل، لكي تبدأ يومك نشيطًا، على الجانب الآخر، توجد بعض من العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنها قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، للحفاظ على جسمك من جانب، وحتي تكون قادرًا على ممارسة جيدة من جانب آخر، و ومايلي بعض منها:
1-وضع لوشن الجسم
الحفاظ على ترطيب بشرتك باستخدام لوشن يومي أمر رائع، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر جفافًا، ولكن لا يجب تطبيق ذلك قبل التمرين، وخاصة عند ممارسة رفع الأوزان، فعند تطبيق اللوشن، ستصبح يديك ناعمتان، مما يؤدي إلى انزلاق الأوزان، وقد تكون عرضة لإصابات خطيرة، ولكن لا يعني ذلك، أن تتوقف عن استخدام لوشن الجسم، بعد ممارسة الرياضة، يمكنك الاستحمام جيدًا، وبعد ذلك تقوم بتطبيقه على الجسم.
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2-شرب الكثير من الكافيين
راقب كمية الشاي والقهوة والمكملات الغذائية قبل التمرين للتأكد من أنك لا تفرط في تناولها، وبالرغم من أن الكافيين يمكن أن يكون مشروبًا رائعًا قبل التمرين ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الجفاف، ورفع معدل دقات القلب لديك والتسبب في الدوار، لذا لابد من تناوله بكميات قليلة ومحدودة، ويمكن استبداله بعصير الفواكه الصحي، المحمل بمعدلات عالية من العناصر الغذائية.
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3-تناول وجبة كبيرة
تناول وجبة مليئة بالمكونات الغذائية قبل التمرين، لا يعد من الأمور الجيدة على الإطلاق، لأنه يعرضك للعديد من المخاطر، على سبيب المثال الشعور بالقيء والغثيان، وعدم القدرة على بذل مجهود، وبالرغم أنه من المهم إعطاء جسمك النوع الصحيح من السعرات الحرارية التي يحتاجها لأداء أي نشاط ، فإن الخطأ الشائع الذي يقوم به الرياضيين، يتمثل في تناول وجبة كبيرة من الطعام، ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، وضعف امتصاص المواد الغذائية، لذا لابد من تناول وجبة خفيفة.
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4-أكل الأطعمة المسببة للحساسية
إذا كنت تأكل وجبة خفيفة قبل أن تصل إلى صالة الألعاب الرياضية، يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مسببات الحساسية الشائعة مثل الفول السوداني، ويمكنك تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، التي تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية والألياف.
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5-الانتهاء من تدريب مكثف آخر
قد تجعلك التدريبات المتتالية تشعر بالتعب والإرهاق، خاصة إذا كانت التمرينات الرياضية مكثفة، فتقول إحدى المدربات في صالة الألعاب الرياضية: "عضلاتنا بحاجة إلى الراحة حتى تتعافى"، إذا لم تكن رياضيا محترفًا، فقد لا يكون أداء العديد من التدريبات بشكل متتال فكرة جيدة وقد يؤدي إلى إصابات وتعب، فالتزم بتمرين واحد، للحفاظ على صحتك، عليك باتباع النصائح السابقة، لكي تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد، مع حماية العضلات من التمزق.
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