5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

الحفاظ على ترطيب بشرتك باستخدام لوشن يومي أمر رائع، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر جفافًا، ولكن لا يجب تطبيق ذلك قبل التمرين، خاصة عند ممارسة رفع الأوزان

تحرير:إسراء سليمان ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فوائد الرياضة

عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".

ننصح دائمًا بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، قبل الذهاب إلى العمل، لكي تبدأ يومك نشيطًا، على الجانب الآخر، توجد بعض من العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنها قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، للحفاظ على جسمك من جانب، وحتي تكون قادرًا على ممارسة جيدة من جانب آخر، و ومايلي بعض منها: 1-وضع لوشن الجسم الحفاظ