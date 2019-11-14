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5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

الحفاظ على ترطيب بشرتك باستخدام لوشن يومي أمر رائع، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر جفافًا، ولكن لا يجب تطبيق ذلك قبل التمرين، خاصة عند ممارسة رفع الأوزان
تحرير:إسراء سليمان ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فوائد الرياضة
فوائد الرياضة
عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
ننصح دائمًا بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، قبل الذهاب إلى العمل، لكي تبدأ يومك نشيطًا، على الجانب الآخر، توجد بعض من العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنها قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، للحفاظ على جسمك من جانب، وحتي تكون قادرًا على ممارسة جيدة من جانب آخر، و ومايلي بعض منها: 1-وضع لوشن الجسم الحفاظ
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الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (2)

البهاق ليس منهم.. اعرف الأمراض الجلدية المعدية

توجد العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة حول العالم، وفي كل عام تتزايد معدلات الإصابة، نتيجة لتأخير الكشف عن الأعراض والعلامات، تأتي الخطورة عندما تكون الأمراض معدية، وتنتقل من شخص لآخر، على سبيل المثال الهربس يعتبر أحد الأمراض الجلدية الشائعة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الجرب والتينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، على الجانب الآخرى توجد أمراض جلدية غير معدية مثل البهاق، بالرغم إنه مرض جلدي شائع الحدوث، إلا إنه لا ينتقل من شخص لآخر، نقلًا عن موقع "healthline".
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