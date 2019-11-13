لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

تحرير:محمد فتحي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

وكيل وزارة الصحة داخل مخزن السكر

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».

وكلف وكيل الوزارة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق ومفتشي الأغذية بها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام هذه الكميات، وسحب العينات اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي. حيث تم سحب 6 عينات، وتحرير 2 محضر جنحة صحية، ومخاطبة الجهات المختصة