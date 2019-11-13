حسام البدري عن إصابة صلاح: لدينا البديل

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

حسام البدري

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "محمد صلاح لديه إصابة وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجودًا خلال الفترة المقبلة، يوجد 4 بدلاء، وهم قادرون على تعويض غيابه".

وتطرق حسام البدري للحديث عن إصابة حمدي فتحي، قائلا: "أتمنى الشفاء للاعب والعودة بشكل سريع، وكنت قلقًا من الإصابة واطمأننت عندما علمت بأنها إصابة في الغضروف". وعن مواجهة كينيا، أجاب مدرب الفراعنة: "لدينا رغبة قوية في الفوز الذي نسعى إليه، ولدي ثقة كبيرة في الروح الموجودة بين اللاعبين في الفترة الحالية..