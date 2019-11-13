خليلوزيتش: سلوك حمد الله لا يخدم المنتخب المغربي

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

خليلوزيتش

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، التعليق على اعتزال عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الأسود والنصر السعودي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف عنه سوى انه لاعب ارتبط اسمه بالمشاكل والأزمات. وكان المغربي حمد الله، قد أعلن الإثنين الماضي، اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي، وذلك أثناء قضاء فترة إجازة في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي. وقال المدرب البوسني في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "مع الأسف اسم حمد الله لم يرتبط سوى بالمشاكل، منذ تعاقدي مع اتحاد الكرة وأنا أسمع عنه الكثير من المشاكل".

وأكمل خليلوزيتش خلال تصريحاته: "المنتخب المغربي في حاجة خلال الفترة الحالية للهدوء والابتعاد عن المشاكل التي قد تؤثر عليه". وأوضح مدرب منتخب المغرب: "لقد تحدثت مع بعض اللاعبين، الذين أكدوا لي أن لديه الكثير من مشاكل، أعتقد أن المنتخب المغربي فوق الجميع، ومصيره غير معلق بأي شخص، حمد الله لديه إمكانات،