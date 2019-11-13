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الرقابة صارمة.. الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

تحرير:محمد فتحي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة عن طريق وزارة الصحة للتأكد من سلبية وحدات الدم أو مكوناته أو مشتقاته من الأمراض السابق ذكرها. وأكدت الوزارة على أن أرصدة الدم بكافة المستشفيات الحكومية هي من دماء المصريين، بفضل وعى المصريين وتبنيهم سياسة التبرع بالدم، كما تؤكد الوزارة
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
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البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر

سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
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لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».
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ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

طلب إحاطة بشأن مخاطر الصيدليات الإلكترونية على الصحة

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر ظاهرة "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المواطنين، قائلة إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهي "الصيدليات الإلكترونية"، والتي أنشأت لنفسها صفحات عبر موقع "فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أي أساس قانوني على أرض الواقع.
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