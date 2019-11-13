طرد أعضاء «القائمة العربية» في الكنيست لمهاجمتهم نتنياهو

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

الكنيست الإسرائيلي

قالت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه تم طرد عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي من جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعد هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بسبب التصعيد ضد قطاع غزة ووصفه وأعضاء القائمة ذلك بأنه "جرائم حرب"، وقال نتنياهو إن حكومته لن تقبل بشن هجمات على إسرائيل، وزعم أن "أبو العطا والجهاد شنا هجمات على الأبرياء"، مضيفا: "يعتقد (الإرهابيون) بأنهم يستطيعون أن يختبئوا وراء ظهور المدنيين فهذه هي جريمة حرب مزدوجة"، -حسب وصفه-. وهنا رد النواب العرب بصوت مرتفع عليه، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجا على أقواله.

وقال النائب العربي وليد طه، مقاطعا نتنياهو: "كفاك تحريضا على ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب".يذكر أن القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي تضم 13 عضوا من أصل 120 عضوا.وفجر اغتيال إسرائيل القيادي