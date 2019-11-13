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طرد أعضاء «القائمة العربية» في الكنيست لمهاجمتهم نتنياهو

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
قالت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه تم طرد عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي من جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعد هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بسبب التصعيد ضد قطاع غزة ووصفه وأعضاء القائمة ذلك بأنه "جرائم حرب"، وقال نتنياهو إن حكومته لن تقبل بشن هجمات على إسرائيل، وزعم أن "أبو العطا والجهاد شنا هجمات على الأبرياء"، مضيفا: "يعتقد (الإرهابيون) بأنهم يستطيعون أن يختبئوا وراء ظهور المدنيين فهذه هي جريمة حرب مزدوجة"، -حسب وصفه-. وهنا رد النواب العرب بصوت مرتفع عليه، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجا على أقواله.
وقال النائب العربي وليد طه، مقاطعا نتنياهو: "كفاك تحريضا على ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب".يذكر أن القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي تضم 13 عضوا من أصل 120 عضوا.وفجر اغتيال إسرائيل القيادي
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قصف-غزة

إسرائيل تواصل جرائمها.. 24 شهيدا و70 جريحا في غزة حتى الآن

استشهد مساء اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة، وأفاد شهود عيان بوصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة إلى 14 شهيدا، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس 24 شهيدا وأكثر من 70 جريحا، ومن ناحية أخرى، أصيبت إسرائيلية بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في في مدينة عسقلان إلى الشمال من قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصابة نقلت إلى المستشفى في عسقلان لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بالمتوسطة.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
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بهاء أبو العطا

من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

أبو العطا قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، هم من أكثر الشخصيات خطرا على إسرائيل بحسب ما يعلن جيش الاحتلال. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تصفية أول شخصية في هذا المثلث، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا (42عاما). قتل أبو العطا وزوجته وأصيب شخصان آخران، إثر قصف إسرائيل للمبنى الذي وجد فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب بهاء أبو العطا القيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، للصحفيين في اتصال هاتفي: "هناك نيران كثيفة". وفي وقت لاحق، أوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

اغتيال قيادي في سرايا القدس.. ونتنياهو: أنا المسؤول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا. وأعلنت وكالة "روسيا اليوم"، أن أبو العطا وزوجته قتلا، فيما أصيب شخصان آخران إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
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