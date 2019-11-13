رياضة

الفيفا يعلن تعيين فينجر رئيسًا لتطوير كرة القدم

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
ارسين فينجر
ارسين فينجر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن تعيين الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، رئيسًا للجنة تطوير كرة القدم العالمية، وذلك بعد اجتماع مع بجياني انفانتينو فى مقر الاتحاد الدولي بزيروخ. وستكون مسئولية فينجر متابعة وإدارة النمو فى عملية تطوير كرة القدم على مستوى الرجال والنساء حول العالم، كما سيكون له سلطة على المستوى الفني، إضافة إلى عضوية اللجنة الاستشارية لكرة القدم والتطوير في "إيفاب" لمراجعة اتخاذ القرار بشأن تغيير قوانين كرة القدم.
وسيكون دور فينجر بشكل أساسي على تعليم التدريب، كما سيكون له إسهام كبير في برنامج تنفيذي هدفه تشجيع اللاعبين المحترفين القدمى على الدخول لعالم الإدارة، وعلق فينجر على توليه المنصب نقلتها شبكة بي بي سي، حيث قال: "انا اتطلع جدًا لهذه المهمة". ورحل فينجر عن أرسنال فى مايو من العام الماضي، بعد إدارة الفريق
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا في فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق، وفي تحرك سريع أجرى صبحي اتصالات فورية بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة. كما وجه الوزير مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة، ويسعى صبحي لإزالة كل العقبات أمام كينيا والمنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب إفريقيا النابض.
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تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
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يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
فاردي

ليستر يواصل تفوقه في البريميرليج بالفوز على أرسنال

حقق فريق ليستر سيتي، فوزُا ثمينًا على نظيره أرسنال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب، وأضاف ماديسون الهدف الثاني، ليرفع ليستر رصيده إلى 26 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب غدُا الأحد أمام المتصدر ليفربول في قمة الجولة، فيما جاء أرسنال في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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