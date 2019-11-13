الفيفا يعلن تعيين فينجر رئيسًا لتطوير كرة القدم

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

ارسين فينجر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن تعيين الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، رئيسًا للجنة تطوير كرة القدم العالمية، وذلك بعد اجتماع مع بجياني انفانتينو فى مقر الاتحاد الدولي بزيروخ. وستكون مسئولية فينجر متابعة وإدارة النمو فى عملية تطوير كرة القدم على مستوى الرجال والنساء حول العالم، كما سيكون له سلطة على المستوى الفني، إضافة إلى عضوية اللجنة الاستشارية لكرة القدم والتطوير في "إيفاب" لمراجعة اتخاذ القرار بشأن تغيير قوانين كرة القدم.

وسيكون دور فينجر بشكل أساسي على تعليم التدريب، كما سيكون له إسهام كبير في برنامج تنفيذي هدفه تشجيع اللاعبين المحترفين القدمى على الدخول لعالم الإدارة، وعلق فينجر على توليه المنصب نقلتها شبكة بي بي سي، حيث قال: "انا اتطلع جدًا لهذه المهمة". ورحل فينجر عن أرسنال فى مايو من العام الماضي، بعد إدارة الفريق