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إسرائيل تواصل جرائمها.. 24 شهيدا و70 جريحا في غزة حتى الآن

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
قصف غزة - أرشفية
قصف غزة - أرشفية
استشهد مساء اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة، وأفاد شهود عيان بوصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة إلى 14 شهيدا، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس 24 شهيدا وأكثر من 70 جريحا، ومن ناحية أخرى، أصيبت إسرائيلية بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في في مدينة عسقلان إلى الشمال من قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصابة نقلت إلى المستشفى في عسقلان لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بالمتوسطة.
وسبق الإعلان عن سقوط الصاروخ إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وأصاب صاروخ تابع للمقاومة، أحد المباني بشكل مباشر في المدينة، فيما أصاب آخر ساحة منزل في مستوطنة نتيفوت.وأكدت أجنحة عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها قصفت اليوم مدن عسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية، وأطلقت، في
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نتنياهو-في-الكنيست

طرد أعضاء «القائمة العربية» في الكنيست لمهاجمتهم نتنياهو

قالت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه تم طرد عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي من جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعد هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بسبب التصعيد ضد قطاع غزة ووصفه وأعضاء القائمة ذلك بأنه "جرائم حرب"، وقال نتنياهو إن حكومته لن تقبل بشن هجمات على إسرائيل، وزعم أن "أبو العطا والجهاد شنا هجمات على الأبرياء"، مضيفا: "يعتقد (الإرهابيون) بأنهم يستطيعون أن يختبئوا وراء ظهور المدنيين فهذه هي جريمة حرب مزدوجة"، -حسب وصفه-. وهنا رد النواب العرب بصوت مرتفع عليه، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجا على أقواله.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
علم فلسطين

بعد اغتيال «أبو العطا».. غزة في مرمى نيران إسرائيل

أصبح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسلسلا لا تنتهي حلقاته، حيث يشهد القطاع تصعيدا خطيرا نتيجة عودة الاغتيالات مرة أخرى، بعد استهداف إسرائيل أمس الثلاثاء، القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته. فبعد اغتيال أبو العطا ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية على البلدات الإسرائيلية التي شهدت شللا شبه كامل للحركة، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ. وبعد ليلة من الهدوء النسبي في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، استؤنفت الهجمات الصاروخية والغارات الجوية اليوم الأربعاء.
اراضى-فلسطين-النقب

سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".
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