إسرائيل تواصل جرائمها.. 24 شهيدا و70 جريحا في غزة حتى الآن

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

قصف غزة - أرشفية

استشهد مساء اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة، وأفاد شهود عيان بوصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة إلى 14 شهيدا، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس 24 شهيدا وأكثر من 70 جريحا، ومن ناحية أخرى، أصيبت إسرائيلية بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في في مدينة عسقلان إلى الشمال من قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصابة نقلت إلى المستشفى في عسقلان لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بالمتوسطة.

وسبق الإعلان عن سقوط الصاروخ إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وأصاب صاروخ تابع للمقاومة، أحد المباني بشكل مباشر في المدينة، فيما أصاب آخر ساحة منزل في مستوطنة نتيفوت.وأكدت أجنحة عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها قصفت اليوم مدن عسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية، وأطلقت، في