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ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، بالرئيس السيسي، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.يضم الوفد المرافق للرئيس السيسي، سامح شكري وزير الخارجية واللواء أركان حرب مصطفى شريف محمود طلعت صبور
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر

سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة.. الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
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الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
الرئيس-السيسى

السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: «هنشتغل وهنفتتح مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرب التشكيك وعدم اليقين بدأت منذ 80 عامًا، قائلًا" أنا بقول على الهوا تصدوا وأعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس لتوضيح الحقيقة"، مطالبًا الجهات المختصة بالتصدي لحرب الشائعات التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المسارات التى كانت فى الدولة فى الماضى كانت تتوافق مع ظروفنا ولكنه جد جديد والمؤسسات مسئولة على حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مؤكدًا أن العمل مستمر فى تنمية الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك افتتاحات كثيرة لعدد من المشروعات فى الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
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