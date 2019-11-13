ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، بالرئيس السيسي، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.يضم الوفد المرافق للرئيس السيسي، سامح شكري وزير الخارجية واللواء أركان حرب مصطفى شريف محمود طلعت صبور