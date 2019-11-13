مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

الزمالك

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.

وشهد المران عودة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، بعدما غاب خلال الفترة الماضية، وأدى تدريبات في صالة الألعاب الرياضية بسبب تعرضه لنزلة برد. وشهد المران تدريبات خاصة للاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم مع الفريق الأول تحت إشراف أحمد عبدالرؤوف مدرب