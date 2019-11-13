حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

حمدي فتحي

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".

ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري. وتحتاج إصابة حمدي فتحي فترة علاج تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، خاصة إذا قام بعمل خياطة للغضروف، أما حال إزالته بالكامل فسيعود للملاعب بعد