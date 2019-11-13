تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

كارلو أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ميلان من النتائج السلبية على مدار الموسم الحالي، حيث يحتل الأخير المركز الـ14 برصيد 13 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث يعد أسوأ معدل للميلان فى تاريخه فى الدوري الإيطالي. وعلى الجانب الآخر لا يقدم أنشيلوتي المستوى المطلوب مع نابولي هذا الموسم، حيث يقع نابولي فى المركز السابع من جدول الكالتشيو برصيد