رياضة

تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
ويعاني ميلان من النتائج السلبية على مدار الموسم الحالي، حيث يحتل الأخير المركز الـ14 برصيد 13 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث يعد أسوأ معدل للميلان فى تاريخه فى الدوري الإيطالي. وعلى الجانب الآخر لا يقدم أنشيلوتي المستوى المطلوب مع نابولي هذا الموسم، حيث يقع نابولي فى المركز السابع من جدول الكالتشيو برصيد
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مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
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وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا في فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق، وفي تحرك سريع أجرى صبحي اتصالات فورية بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة. كما وجه الوزير مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة، ويسعى صبحي لإزالة كل العقبات أمام كينيا والمنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب إفريقيا النابض.
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حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
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بولونيا يسعى لخطف إبراهيموفيتش من ميلان

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
ديبالا

ديبالا: يوفنتوس لم يقدم أفضل ما لديه أمام ميلان

أشار المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أن فريقه يوفنتوس لم يقدم أفضل مستوى لديه في الفوز على ميلان أمس، على ملعب سان سيرو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وشارك ديبالا في الدقيقة 55 بديلا، وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما راوغ رومانيولي مدافع ميلان، ليقود البيانكونيري لمواصلة تصدّر الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر. وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من المهم أن نفوز بغض النظر عن مَن يسجل".
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
يوفنتوس وميلان (4)

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.
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