جريمة

حريق هائل بسبب تسريب بخط بترول وقطع الكهرباء عن إيتاي البارود

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
اشتعلت النيران في ترعة عزبة المسامير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، بعد تسرب مواد بترولية من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول بالمجاري المائية، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو أي إصابات حتى الآن، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي.
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى وبدأت على الفور محاولات السيطرة على النيران، وفرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنبا لوقوع إصابات، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة
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ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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القبض على المتهم بمحاولة سرقة خط البترول في إيتاي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قوات أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن المتهم تم التحفظ عليه حاليًا لدى قوات الأمن، مؤكدًا على أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نهائي. وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالتين وفاة، بينما أصيب 11 آخرين، بجروح من الدرجة الأولى.
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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حريق «ترعة المواسير» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي. ?
وزارة-الداخلية

الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
حريق مصنع (8)

8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
انهيار عقار - أرشيفية

انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.
حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
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