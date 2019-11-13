حريق هائل بسبب تسريب بخط بترول وقطع الكهرباء عن إيتاي البارود

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

حريق - أرشيفية

اشتعلت النيران في ترعة عزبة المسامير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، بعد تسرب مواد بترولية من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول بالمجاري المائية، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو أي إصابات حتى الآن، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى وبدأت على الفور محاولات السيطرة على النيران، وفرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنبا لوقوع إصابات، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة