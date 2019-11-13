مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حريق «ترعة المواسير» بالبحيرة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

حريق - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي. ?

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى وبدأت على الفور محاولات السيطرة على النيران، وفرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنبا لوقوع إصابات، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات القريبة من موقع الحادث. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة