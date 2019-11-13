وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

أشرف صبحي

تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا في فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق، وفي تحرك سريع أجرى صبحي اتصالات فورية بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة. كما وجه الوزير مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة، ويسعى صبحي لإزالة كل العقبات أمام كينيا والمنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب إفريقيا النابض.

ويأتي تحرك أشرف صبحي السريع لعدم تفاقم المشكلة بعد تهديد فندق الإقامة بطرد بعثة منتخب كينيا وتصريحات بارى أوتينو المدير التنفيذي للاتحاد الكيني، أن بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق الإقامة الليلة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة. وكان كين أوكاكا المتحدث الإعلامي لمنتخب كينيا، أكد أن وزارة