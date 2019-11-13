رياضة

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تحرير:علي الزيني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا في فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق، وفي تحرك سريع أجرى صبحي اتصالات فورية بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة. كما وجه الوزير مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة، ويسعى صبحي لإزالة كل العقبات أمام كينيا والمنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب إفريقيا النابض.
ويأتي تحرك أشرف صبحي السريع لعدم تفاقم المشكلة بعد تهديد فندق الإقامة بطرد بعثة منتخب كينيا وتصريحات بارى أوتينو المدير التنفيذي للاتحاد الكيني، أن بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق الإقامة الليلة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة. وكان كين أوكاكا المتحدث الإعلامي لمنتخب كينيا، أكد أن وزارة
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
كارلو أنشيلوتي (2)

تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
اصابة حمدى فتحى (1)

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
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حسام البدري عن إصابة صلاح: لدينا البديل

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "محمد صلاح لديه إصابة وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجودًا خلال الفترة المقبلة، يوجد 4 بدلاء، وهم قادرون على تعويض غيابه".
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
محمد- صلاح‎ (1)

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
منتخب- كينيا‎

قبل مواجهة مصر.. أزمات كينيا تتواصل

ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".
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