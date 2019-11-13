البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

حريق - أرشيفية

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.

وأشار إلى أنه عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق في التسريب الذي بالأرض بالكامل، وتجري السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة.ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي