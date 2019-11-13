رياضة

تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
ويبحث بوكيتينو مع فريقه السبيرز عن العودة للمنافسة مرة أخرى على أحد مراكز الخمسة الكبار، حيث يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة. كما سقط توتنهام خلال الموسم الحالي بنتيجة تاريخية أمام بايرن ميونخ، حيث خسر الفريق اللندني بسبعة أهداف لهدفين فى الأسبوع الثاني من مواجهات دور المجموعات
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زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

زلاتان: شكرا جماهير جلاكسي.. عودوا لمتابعة البيسبول

علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس . وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" . وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

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ماوريسيو-بوكيتينو (3)

بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
إيفرتون

بيرنلي يكتسح وستهام وإيفرتون يفوز على ساوثهامبتون

حقق فريق إيفرتون فوزا ثمينا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانت ميريز»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل توم ديفيس هدف التقدم للضيوف، وأدرك داني إنجز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف ريشارليسون دي أندرادي الهدف الثاني، ليرفع الفريق الملقب بالـ"توفيز" رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وفي المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة عن نورويتش سيتي، الذي يحتل المركز الأخير.
توتنهام - شيفلد يونايتد

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
خاميس رودريجيز

خاميس يقترب من الرحيل عن قلعة البيرنابيو

بات النجم الكولومبي خاميس رودريجز قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، مع وجود اهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ خورخي مينديز، وكيل خاميس، بإمكانية رحيله في يناير، وألمحت الصحيفة إلى أن أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، هي الأقرب للحصول على خدمات خاميس، وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يفضل الاعتماد على إيسكو، ويرغب في تفريغ قائمة الفريق.
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