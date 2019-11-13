تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ماوريسيو بوكيتينو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.

ويبحث بوكيتينو مع فريقه السبيرز عن العودة للمنافسة مرة أخرى على أحد مراكز الخمسة الكبار، حيث يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة. كما سقط توتنهام خلال الموسم الحالي بنتيجة تاريخية أمام بايرن ميونخ، حيث خسر الفريق اللندني بسبعة أهداف لهدفين فى الأسبوع الثاني من مواجهات دور المجموعات