رياضة

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
وواصل رئيس نادي الزمالك، حديثه، قائلا: "تركي آل الشيخ يدون ويسجل ويصور كل الهدايا التي يمنحها للناس مثلما فعل مع الخطيب وإدارته عندما منحهم الساعات، ليس مرتضى منصور الذي يُقال له هذا الكلام". وأضاف منصور: "ردي قد يفسد العلاقات المصرية السعودية، وأنا من حافظت عليها، بعدما تسبب محمود الخطيب في إفسادها،
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أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا في فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق، وفي تحرك سريع أجرى صبحي اتصالات فورية بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة. كما وجه الوزير مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة، ويسعى صبحي لإزالة كل العقبات أمام كينيا والمنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب إفريقيا النابض.
كارلو أنشيلوتي (2)

تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
اصابة حمدى فتحى (1)

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
ايمانويل-بيدرو (2)

ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".
هدف -الزمالك (5)

الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية وديًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره جولدي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، وكريم بامبو. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم عمر السعيد.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ: «أنا وبيبو رجالة ونستحمل»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة بعد زيارة مندوبه إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على صحته، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته... ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".
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