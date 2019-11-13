مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".

وواصل رئيس نادي الزمالك، حديثه، قائلا: "تركي آل الشيخ يدون ويسجل ويصور كل الهدايا التي يمنحها للناس مثلما فعل مع الخطيب وإدارته عندما منحهم الساعات، ليس مرتضى منصور الذي يُقال له هذا الكلام". وأضاف منصور: "ردي قد يفسد العلاقات المصرية السعودية، وأنا من حافظت عليها، بعدما تسبب محمود الخطيب في إفسادها،