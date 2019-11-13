القبض على المتهم بمحاولة سرقة خط البترول في إيتاي البارود

تحرير:محمد فتحي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

حريق البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قوات أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن المتهم تم التحفظ عليه حاليًا لدى قوات الأمن، مؤكدًا على أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نهائي. وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالتين وفاة، بينما أصيب 11 آخرين، بجروح من الدرجة الأولى.

واشتعلت النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم. ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية