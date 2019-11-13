كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

الوزير: جارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للترو وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام-العاصمة الجديدة" بطول 72 كم

تحرير:محمد مجلى ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

الفريق كامل الوزير - وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

وأكد خلال كلمته فى افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، أنه تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية، أساسها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب