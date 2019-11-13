كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

الوزير: جارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للترو وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام-العاصمة الجديدة" بطول 72 كم
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأكد خلال كلمته فى افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، أنه تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية، أساسها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب
وأكد خلال كلمته فى افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، أنه تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية، أساسها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وخدماته، وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الافريقية والعربية المجاورة.
وأكد على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والمواني الجافة والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص –PPP – EPC+F) لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030
وأشار إلى وجود تحقيق عديد من الإنجازات، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة، بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية - تحت الدراسة - بإجمالى أطوال 1200 كم.
وأشار إلى تقليل المسافات البينية بين محاور النيل الى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وإنشاء 21 محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل وافتتاح 7 محاور على النيل وجارى تنفيذ 8 محاور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم 6 محاور.
ولفت الوزير إلى أن استراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع ورفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة، مضيفا أنه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة والتخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية.
وأوضح وزير النقل، أنه جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.
واوضح أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد إنشاء الخط الأول والثاني، تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم، و1 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT "السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 72 كم