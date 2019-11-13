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كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

الوزير: جارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للترو وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام-العاصمة الجديدة" بطول 72 كم
تحرير:محمد مجلى ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
الفريق كامل الوزير - وزير النقل
الفريق كامل الوزير - وزير النقل
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأكد خلال كلمته فى افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، أنه تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية، أساسها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب
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حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر

سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة.. الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
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خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلق على حادث قطار الأقصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أنه في الساعة العاشرة و25 دقيقة 10.25 صباح اليوم الثلاثاء، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/400-500، وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد، نتج عن الأمر 4 وفيات و4 مصابين، علما بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد.
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