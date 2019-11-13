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سفير فرنسا: الحزن عم بلادنا لحظة تأميم قناة السويس

تحرير:محمد مجلى ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه
السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه
?قال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفا: "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين، ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين، خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "قناة السويس.. مكان الذكريات"، بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على حفر قناةً السويس.
وأشار روماتيه، إلى أنه عندما كان أصغر سنًا كان يتناقش مع أحد أقاربه الذي عمل في قناة السويس، وروى له ذكرياته بالعيش في مدن القناةً التي أحبها كثيرًا، موضحا أن "علاقة المصريين بقناة السويس بدأت مع قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها، لكن على الجانب الآخر كانت لحظة حزينة على فرنسا وبريطانيا وإسرائيل
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
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البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة.. الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
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حزب-الله (2)

أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
طائرة-اسرائيلية

سقوط طائرة إسرائيلية قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها. ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان. وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
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فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 186 بلدية جنوب البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 18 أكتوبر عام 2018 حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية تابعة لإقليم "أود" جنوب البلاد؛ عقب هطول الأمطار والسيول في تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا، وإصابة 75 آخرين، وارتفاع منسوب المياه في وادي "أود"؛ ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 7 أمتار.
اسرائيل

«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود. قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات. بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.
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