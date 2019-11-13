رياضة

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
رونالدو وماوريسيو ساري
رونالدو وماوريسيو ساري
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
وخرج رونالدو غاضبًا من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء، وكشفت تقارير صحفية أنه غادر الاستاد قبل نهاية مباراة فريقه بـ3 دقائق. وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يخرج فيها رونالدو غاضبًا من ساري، حيث أشرك ماوريسيو ديبالا
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زلاتان: شكرا جماهير جلاكسي.. عودوا لمتابعة البيسبول

علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس . وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" . وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
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مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
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تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
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كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
رونالدو

باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
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