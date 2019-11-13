تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

تحرير:محمد جمال ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

رونالدو وماوريسيو ساري

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.

وخرج رونالدو غاضبًا من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء، وكشفت تقارير صحفية أنه غادر الاستاد قبل نهاية مباراة فريقه بـ3 دقائق. وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يخرج فيها رونالدو غاضبًا من ساري، حيث أشرك ماوريسيو ديبالا