زلاتان: شكرا جماهير جلاكسي.. عودوا لمتابعة البيسبول
تحرير:محمد جمال
١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
زلاتان إبراهيموفيتش
علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس .
وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" .
وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr
— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) November 13, 2019
وكانت
وكانت كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" اإإيطالية فى وقت سابق، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري .
وسجل زلاتان 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم قضاها فى الكالتشيو.