إحباط مخطط كبير لتنفيذ هجمات ضد المسلمين في بولندا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

الشرطة البولندية

ألقت الأجهزة الأمنية البولندية، القبض على اثنين من المتطرفين اليمينيين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك، وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصين تم القبض عليهما في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.

وتشير المواد التي جمعتها الوكالة الأمنية، إلى أن الجماعة كانت تعتزم استخدام نفس الطريقة التي استخدمها النرويجي أندرس بريفيك في 2011 وبرينتون تارانت في نيوزيلندا عام 2019.وأوضحت الوكالة، أن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات، وخلال عملية تفتيش بأحد المنازل بضواحي العاصمة وارسو