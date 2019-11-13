إرهاب

إحباط مخطط كبير لتنفيذ هجمات ضد المسلمين في بولندا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
ألقت الأجهزة الأمنية البولندية، القبض على اثنين من المتطرفين اليمينيين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك، وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصين تم القبض عليهما في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.
وتشير المواد التي جمعتها الوكالة الأمنية، إلى أن الجماعة كانت تعتزم استخدام نفس الطريقة التي استخدمها النرويجي أندرس بريفيك في 2011 وبرينتون تارانت في نيوزيلندا عام 2019.وأوضحت الوكالة، أن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات، وخلال عملية تفتيش بأحد المنازل بضواحي العاصمة وارسو
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نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
جماعات-ارهابية

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
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الجيش-الجزائرى

مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
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