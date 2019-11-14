مصر تسعى لبداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا ضد كينيا

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

منتخب مصر

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر مجموعة مصر مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري خارج مصر.

وتعتبر مباراة اليوم هي أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. ويدخل المنتخب الوطني الأول مباراة اليوم وهو يعاني من الغيابات

وتعتبر مباراة اليوم هي أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.



ويدخل المنتخب الوطني الأول مباراة اليوم وهو يعاني من الغيابات وكذلك الإصابات، حيث تم استبعاد 7 لاعبين من فريق بيراميدز بسبب تأخر وصولهم للمعسكر أبرزهم عبد الله السعيد ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، فيما تعرض أكثر من لاعب للإصابة ما أدى لإستبعاده من الحسابات أبرزهم أحمد حسن كوكا وحمدي فتحى وأخيرًا محمد صلاح نجم ليفربول.



وتقام المباراة بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة «أون سبورت» الفضائية المفتوحة.