رياضة

مصر تسعى لبداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا ضد كينيا

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر مجموعة مصر مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري خارج مصر.
وتعتبر مباراة اليوم هي أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. ويدخل المنتخب الوطني الأول مباراة اليوم وهو يعاني من الغيابات
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تريزيجيه

صراع إنجليزي يتصدر مواجهة منتخب مصر ضد كينيا

?يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة بمستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويتصدر هذه المواجهة صراعًا بطعم الدوري الإنجليزي بين نجمين في صفوف المنتخبين هما محمود حسن (تريزيجيه) جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، وفيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا.
منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

زلاتان: شكرا جماهير جلاكسي.. عودوا لمتابعة البيسبول

علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس . وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" . وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
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مصر -وبتسوانا (13)

جمعة: المباريات الودية ليست مقياس الحكم على الفراعنة

أكد أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، أن الفراعنة مستعدون لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، كما أشار إلى أن المباريات الودية ليست مقياسا للحكم على أداء المنتخب. وقال مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، لقناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومنتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ونحن مستعدون لمواجهة كينيا".
مصر -وبتسوانا (13)

المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
حسام البدري - طارق مصطفى

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
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