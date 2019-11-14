واشنطن تقرر الإبقاء على 600 جندي في سوريا

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي - صورة أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب "وقف الحروب التي لا تنتهي"، قائلا: "نسحب حاليا من شمال شرق سوريا، وواشنطن ستبقي ما بين 500 و600 جندي في سوريا. وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ذكر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا.

وأوضح إسبر، خلال توجهه إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية حيث يبدأ، اليوم الخميس، جولة في آسيا، أن ترامب كلف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يحماية حقوق النفط.وأشار إلى أن هذا العدد قد يتغير خصوصا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عددهم في سوريا، قائلا: "الأمور تتغير والأحداث على الأرض تتغير ويمكن أن نرى