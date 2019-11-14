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واشنطن تقرر الإبقاء على 600 جندي في سوريا

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي - صورة أرشيفية
مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي - صورة أرشيفية
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب "وقف الحروب التي لا تنتهي"، قائلا: "نسحب حاليا من شمال شرق سوريا، وواشنطن ستبقي ما بين 500 و600 جندي في سوريا. وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ذكر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا.
وأوضح إسبر، خلال توجهه إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية حيث يبدأ، اليوم الخميس، جولة في آسيا، أن ترامب كلف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يحماية حقوق النفط.وأشار إلى أن هذا العدد قد يتغير خصوصا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عددهم في سوريا، قائلا: "الأمور تتغير والأحداث على الأرض تتغير ويمكن أن نرى
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قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
استقالة-نيكي-هايلي (2)

نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
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إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
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الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
دونالد-ترامب (5)

«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل البغدادي والقضاء على الخلافة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشهر الماضي أعلن مقتل حمزة بن لادن، مضيفًا: "هذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكدًا أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله في نفق مسدود، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش قتلوا معه، موضحًا أن بقتل البغدادي تم القضاء على الخلافة 100%.
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