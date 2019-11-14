تعليق الدراسة في جميع مدارس هونج كونج

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

مظاهرات هونج كونج - صورة أرشيفية

قال مكتب التعليم في هونج كونج إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات. وأصدر المكتب هذا الإعلان في بيان وحث الطلاب على الابتعاد عن العنف. وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونج كونج بالشلل لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، سحبت شركة (أبل) الأمريكية، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل