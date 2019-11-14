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تعليق الدراسة في جميع مدارس هونج كونج

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
مظاهرات هونج كونج - صورة أرشيفية
مظاهرات هونج كونج - صورة أرشيفية
قال مكتب التعليم في هونج كونج إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات. وأصدر المكتب هذا الإعلان في بيان وحث الطلاب على الابتعاد عن العنف. وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونج كونج بالشلل لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، سحبت شركة (أبل) الأمريكية، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل
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شرطة البرازيل

مجهولون يحاولون اقتحام السفارة الفنزويلية بالبرازيل

حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى السفارة الفنزويلية في البرازيل، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، إذ قال الدبلوماسي الفنزويلي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: «حاول أشخاص مجهولون الاستيلاء على مقر سفارتنا في برازيليا، يتعين على الحكومة البرازيلية تقديم ضمانات أمنية واحترام الاتفاقيات الدولية، إذا لم يتوقف العدوان، ستكون هذه سابقة خطيرة». يشار إلى أن العلاقات بين البرازيل وفنزويلا ساءت بعد وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى سدة الرئاسة في البرازيل.
البريكست

ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
حرائق-الغابات-في-امريكا

إغلاق 600 مدرسة بسبب حرائق الغابات في أستراليا

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية". وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، حيث تستعد السلطات لظروف كارثية اليوم في ظل الطقس الحار والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. وتم الإعلان عن خطر "حرائق كارثية" لأول مرة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة سيدني الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.
حركة-طالبان

رئيس أفغانستان: الاتفاق مع طالبان على مبادلة سجناء

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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الطيران-البريطانى-1

بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".
البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
الديون الخارجية (2)

لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
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