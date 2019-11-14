المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

منتخب مصر الأولمبي

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.

ويدخل الفراعنة لقاء اليوم وهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويحل الكاميرون بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط، ثم يأتى منتخب غانا بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.ورغم ضمان الفراعنة التأهل إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز على مالى بهدف دون

ويدخل الفراعنة لقاء اليوم وهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويحل الكاميرون بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط، ثم يأتى منتخب غانا بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.



ورغم ضمان الفراعنة التأهل إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز على مالى بهدف دون رد في مباراة الافتتاح، والتغلب على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية، فإن شوقي غريب، طالب اللاعبين بالفوز على الكاميرون، من أجل حصد العلامة الكاملة والوصول للنقطة التاسعة وتوجيه رسالة قوية بقدرة المنتخب على حصد لقب البطولة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



في المقابل يدخل منتخب الكاميرون الأولمبي اللقاء باحثًا عن تذكرة العبور لقبل نهائي البطولة كمتصدر للمجموعة، لا سيما أنه الأقرب للتأهل مع مصر للدور نصف النهائي.

