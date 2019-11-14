صراع إنجليزي يتصدر مواجهة منتخب مصر ضد كينيا

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

تريزيجيه

?يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة بمستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويتصدر هذه المواجهة صراعًا بطعم الدوري الإنجليزي بين نجمين في صفوف المنتخبين هما محمود حسن (تريزيجيه) جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، وفيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا.

وجاء تريزيجيه إلى الملاعب الإنجليزية هذا الموسم قادمًا من قاسم باشا التركي بعد رحلة احترافية شاقة، شملت عدة أندية بداية من الأهلي إلى أندرلخت وموسكرون البلجيكيين ثم قاسم باشا. ويعيش الفرعون المصري حالة من التألق مع أستون فيلا، حيث سجل هدفين في آخر لقاءين ضد ليفربول وولفر هامبتون بالدوري الإنجليزي،



وجاء تريزيجيه إلى الملاعب الإنجليزية هذا الموسم قادمًا من قاسم باشا التركي بعد رحلة احترافية شاقة، شملت عدة أندية بداية من الأهلي إلى أندرلخت وموسكرون البلجيكيين ثم قاسم باشا.



ويعيش الفرعون المصري حالة من التألق مع أستون فيلا، حيث سجل هدفين في آخر لقاءين ضد ليفربول وولفر هامبتون بالدوري الإنجليزي، كما صنع هدفاً في لقاء بيرنلي.



بينما يعد وانياما قائد ولاعب وسط منتخب كينيا نجم الشباك في تشكيلة الفريق في ظل خبراته المميزة فاللاعب صاحب الـ28 عامًا، بدأ رحلته من الدوري الكيني عبر بوابة فريق ليوباردز ثم رحل للدوري السويدي من خلال فريق هلسينجبورج عبر قطاع الناشئين، وانتقل إلى فريق بيرسيخوت البلجيكي ثم سيلتيك الإسكتلندي ورحل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي قبل أن يستقر في توتنهام منذ صيف 2016.



