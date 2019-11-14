رياضة

صراع إنجليزي يتصدر مواجهة منتخب مصر ضد كينيا

تحرير:أحمد سيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
تريزيجيه
تريزيجيه
?يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة بمستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويتصدر هذه المواجهة صراعًا بطعم الدوري الإنجليزي بين نجمين في صفوف المنتخبين هما محمود حسن (تريزيجيه) جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، وفيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا.
وجاء تريزيجيه إلى الملاعب الإنجليزية هذا الموسم قادمًا من قاسم باشا التركي بعد رحلة احترافية شاقة، شملت عدة أندية بداية من الأهلي إلى أندرلخت وموسكرون البلجيكيين ثم قاسم باشا. ويعيش الفرعون المصري حالة من التألق مع أستون فيلا، حيث سجل هدفين في آخر لقاءين ضد ليفربول وولفر هامبتون بالدوري الإنجليزي،
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حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي

مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للجمهور المصري

أكد حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، معربا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الآن. وتابع: «نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي».
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
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مصر -وبتسوانا (13)

مصر تسعى لبداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا ضد كينيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويسعى المدرب حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصدر مجموعة مصر مبكرًا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب جزر القمر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري خارج مصر.
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أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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علاء عبد العزيز: هدفنا العلامة الكاملة

كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني تحت 23 عامًا بأن الروح التي ظهرت على لاعبي المنتخب خلال مباراة اليوم لم يرها قبل ذلك، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة غانا أن اللاعبين المصابين قرروا البقاء وعدم ترك المعسكر؛ رغبة منهم في مساندة زملائهم بالمنتخب. وأضاف عبدالعزيز أن مباراة اليوم صفحة وتم طيها، مؤكدًا أنه من الغد سيتم التركيز على مباراة منتخب الكاميرون لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بمباريات دور المجموعات في البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
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