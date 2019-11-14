إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

إنجلترا

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.

ويسعى جاريث ساوثجيت إلى إحداث التوازن بين الاستمتاع بهذه اللحظة التاريخية وأداء مهمته وتحقيق الهدف الرئيسي من المباراة وهو التأهل للنهائيات القارية. وعلى مدار 147 عاما مضت منذ خاض المنتخب الإنجليزي مباراته الدولية الأولى، توج الفريق بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط، حين استضاف النهائيات عام 1966، بينما