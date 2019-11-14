بعد التظاهرات.. استقالة حكومة الكويت

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الكويت - صورة أرشيفية

قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء الكويتية. وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.

تظاهر مئات الكويتيين، مساء يوم 6 نوفمبر الجاري، في ساحة الإرداة أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح. واستجاب مئات الكويتيين للدعوة التي أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار "بس مصخت". وشارك في الوقفة عدد