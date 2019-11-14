السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن شمال سيناء والسويس

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، كما أصدر السيسي، قرار رقم 557 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم الخميس.

من ناحية أخرى، توجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين