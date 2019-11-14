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السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن شمال سيناء والسويس

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 556 لسنة 2019، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، كما أصدر السيسي، قرار رقم 557 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم الخميس.
من ناحية أخرى، توجه السيسي، أمس الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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مصر وسويسرا تتعاون لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

وقعت مصر وسويسرا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ووقع الاتفافية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
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السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
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