بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

البريكست - صورة أرشيفية

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وتقوم الحكومة بإدخال أكبر تعديلات على مراقبة الحدود البريطانية منذ عقود، ما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى، وسيحتاج معظم مواطني التكتل إلى شكل من أشكال الإذن المسبق من الحكومة للبقاء في بريطانيا. وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يزيد قليلا