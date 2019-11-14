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بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
البريكست - صورة أرشيفية
البريكست - صورة أرشيفية
قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
وتقوم الحكومة بإدخال أكبر تعديلات على مراقبة الحدود البريطانية منذ عقود، ما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى، وسيحتاج معظم مواطني التكتل إلى شكل من أشكال الإذن المسبق من الحكومة للبقاء في بريطانيا. وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يزيد قليلا
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تعليق الدراسة في جميع مدارس هونج كونج

قال مكتب التعليم في هونج كونج إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات. وأصدر المكتب هذا الإعلان في بيان وحث الطلاب على الابتعاد عن العنف. وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونج كونج بالشلل لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
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مجهولون يحاولون اقتحام السفارة الفنزويلية بالبرازيل

حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى السفارة الفنزويلية في البرازيل، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، إذ قال الدبلوماسي الفنزويلي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: «حاول أشخاص مجهولون الاستيلاء على مقر سفارتنا في برازيليا، يتعين على الحكومة البرازيلية تقديم ضمانات أمنية واحترام الاتفاقيات الدولية، إذا لم يتوقف العدوان، ستكون هذه سابقة خطيرة». يشار إلى أن العلاقات بين البرازيل وفنزويلا ساءت بعد وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى سدة الرئاسة في البرازيل.
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ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
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إغلاق 600 مدرسة بسبب حرائق الغابات في أستراليا

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية". وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، حيث تستعد السلطات لظروف كارثية اليوم في ظل الطقس الحار والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. وتم الإعلان عن خطر "حرائق كارثية" لأول مرة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة سيدني الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.
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البريكست

ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
البريكست 1

الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
البريكست

عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
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