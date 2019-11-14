بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

ليونيل ميسي

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".

ويعتقد بارتوميو أنه حتى بعد مغادرة ميسي لملعب "كامب نو"، فإنه سيتم ربطه إلى الأبد ببرشلونة، مضيفًا: "سيظل ليو ميسي يلعب معنا لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، ليس لديّ أي شك في ذلك". وأضاف بارتوميو: "ليس لدي شك في أنه بعد انتهاء مسيرة ميسي كلاعب، سيبقى مرتبطا بهذا النادي لبقية حياته، أولا