كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

كريستيانو رونالدو

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.

وقد أيد كابيلو قرار ساري بسحب رونالدو من الملعب، قائلا لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كريستيانو بطل عظيم، لا أحد يناقش ذلك، لكنه لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية". وواصل: "في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته، ومن الطبيعي أن يحل محله