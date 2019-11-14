كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
كريستيانو رونالدو
انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا.
ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
وقد أيد كابيلو قرار ساري بسحب رونالدو من الملعب، قائلا لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كريستيانو بطل عظيم، لا أحد يناقش ذلك، لكنه لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية".
وواصل: "في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته، ومن الطبيعي أن يحل محله
وقد أيد كابيلو قرار ساري بسحب رونالدو من الملعب، قائلا لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كريستيانو بطل عظيم، لا أحد يناقش ذلك، لكنه لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية".
وواصل: "في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته، ومن الطبيعي أن يحل محله لاعب آخر، ولا يتعين على ساري أن يكون شجاعا أو أن يظهر شخصيته لإجراء هذا التغيير، وليس من الجيد أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء بعد خروجه وقد تجادل مع ساري".
وأتم فابيو كابيلو: "يجب أن يكون المرء بطلا حتى عندما يتم استبداله، وليس فقط عندما تسير الأمور على ما يرام، يجب عليه احترام زملائه في الفريق".
وتم استبدال رونالدو أيضا خلال مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ضد لوكوموتيف موسكو، وفي الحالتين حل محله باولو ديبالا بمستوى مميز.