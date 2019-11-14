رياضة

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
وقد أيد كابيلو قرار ساري بسحب رونالدو من الملعب، قائلا لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كريستيانو بطل عظيم، لا أحد يناقش ذلك، لكنه لم يراوغ لاعبا ليمر منه خلال السنوات الثلاث الماضية". وواصل: "في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته، ومن الطبيعي أن يحل محله
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حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي

مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للجمهور المصري

أكد حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، معربا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الآن. وتابع: «نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي».
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر: الأهلي والزمالك قويان جدا ولكن

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن هدف ناديه هو التتويج بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وقال ديسابر لقناة «أون سبورت»: «بيراميدز ناد حديث العهد ولا يمتلك تاريخا حافلا بالبطولات مثل الأهلي والزمالك، والتحدي الذي أمامنا هو الفوز بالدوري»، موضحًا: «نحن في مرحلة البناء وأحاول أن أفيد النادي بخبراتي من العمل في الترجي وعدد من الأندية الأخرى ونسعى للاستقرار لينعكس هذا على النادي ككل.. نسعى للاستقرار الآن من أجل العمل بهدوء، ونحاول التكيف مع مواعيد مباريات غير مستقرة.. وهدفنا تحقيق مركز أفضل هذا الموسم».
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
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رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
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