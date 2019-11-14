صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

العديد من المرضى لا يفحصون ولا يخبرون أطباءهم أنهم يستخدمون علاجات تكميلية، على الرغم من أن أغلب هذه العلاجات العشبية والموضعية لها تأثير سلبي على علاجات السرطان
تحرير:فيروز ياسر ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
قالت الأستاذة ماريا جواو كاردوسو، جراحة الثدي، إن العلاجات بما في ذلك علاجات الثوم والزنجبيل هي من بين تلك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث أوضحت أنه على الرغم من وجود قائمة طويلة من المنتجات التكميلية التي يمكن للمرضى تجربتها، فلا يوجد دليل على أنها تعالج الجروح والمشكلات الجلدية بشكل فعال. وقالت
اقرأ المزيد
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
مرض-السكرى

لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (2)

البهاق ليس منهم.. اعرف الأمراض الجلدية المعدية

توجد العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة حول العالم، وفي كل عام تتزايد معدلات الإصابة، نتيجة لتأخير الكشف عن الأعراض والعلامات، تأتي الخطورة عندما تكون الأمراض معدية، وتنتقل من شخص لآخر، على سبيل المثال الهربس يعتبر أحد الأمراض الجلدية الشائعة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الجرب والتينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، على الجانب الآخرى توجد أمراض جلدية غير معدية مثل البهاق، بالرغم إنه مرض جلدي شائع الحدوث، إلا إنه لا ينتقل من شخص لآخر، نقلًا عن موقع "healthline".
اقرأ المزيد من الأخبار
الجبنة الفيتا

تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
القهوة-بديل-طبيعي-للفياجرا-تعالج-ضعف-الانتصاب-ومشاكل-الخصوبة

دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
زراعة-الثدى

تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

أصبح سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين الفتيات والنساء، وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستئصال من أجل العلاج، وبناء على ذلك تبحث النساء عن طريقة أخرى لاستعادة ثدييها بعد التعافي، ولهذا يلجأن إلى زراعة الثدي، ولكن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إرشادات جديدة تضع فيها تحذيرات من مواد التعبئة والتغليف المالحة والسيليكون الخاصة بزراعة الثدي. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء التجميلي أصبح أكثر شعبية، ولم تحدث أي مضاعفات، ولكن كشفت الإحصائيات أن نحو 1% من النساء اللاتي خضعن لعملية الزراعة يتعرضن لمضاعفات أو نتائج سلبية.
اكتشف-العلماء-لقاح-جديد-للحماية-من-فيروس-نيباه

دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى. يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]