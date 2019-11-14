الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

العديد من المرضى لا يفحصون ولا يخبرون أطباءهم أنهم يستخدمون علاجات تكميلية، على الرغم من أن أغلب هذه العلاجات العشبية والموضعية لها تأثير سلبي على علاجات السرطان

تحرير:فيروز ياسر ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

سرطان الثدي

خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

قالت الأستاذة ماريا جواو كاردوسو، جراحة الثدي، إن العلاجات بما في ذلك علاجات الثوم والزنجبيل هي من بين تلك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث أوضحت أنه على الرغم من وجود قائمة طويلة من المنتجات التكميلية التي يمكن للمرضى تجربتها، فلا يوجد دليل على أنها تعالج الجروح والمشكلات الجلدية بشكل فعال. وقالت