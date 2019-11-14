الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

العديد من المرضى لا يفحصون ولا يخبرون أطباءهم أنهم يستخدمون علاجات تكميلية، على الرغم من أن أغلب هذه العلاجات العشبية والموضعية لها تأثير سلبي على علاجات السرطان
خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب.
كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
قالت الأستاذة ماريا جواو كاردوسو، جراحة الثدي، إن العلاجات بما في ذلك علاجات الثوم والزنجبيل هي من بين تلك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث أوضحت أنه على الرغم من وجود قائمة طويلة من المنتجات التكميلية التي يمكن للمرضى تجربتها، فلا يوجد دليل على أنها تعالج الجروح والمشكلات الجلدية بشكل فعال.
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قالت الأستاذة ماريا جواو كاردوسو، جراحة الثدي، إن العلاجات بما في ذلك علاجات الثوم والزنجبيل هي من بين تلك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث أوضحت أنه على الرغم من وجود قائمة طويلة من المنتجات التكميلية التي يمكن للمرضى تجربتها، فلا يوجد دليل على أنها تعالج الجروح والمشكلات الجلدية بشكل فعال.
وقالت "كاردوسو" إن العديد من المرضى لا يفحصون ولا يخبرون أطباءهم أنهم يستخدمون علاجات تكميلية، رغم أن أغلب هذه العلاجات العشبية والموضعية لها تأثير سلبي على علاجات السرطان.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات المختبرية أنه إذا كان المريض يعاني من جرح ينزف، يمكن أن يكون لهذه المركبات تأثير سلبي قوي على التندب ومدى عمل ضمادات الجروح، وأشارت إلى أن اليوجا والوخز بالإبر، قد تساعد المرضى على التحكم في الإجهاد.
ما سرطان الثدي؟
ينشأ سرطان الثدي من خلية سرطانية تتطور في بطانة القناة أو الغدد في أحد الثديين، وعندما ينتشر سرطان الثدي في أنسجة الثدي المحيطة، فإنه يسمى سرطان الخلايا الغازية.
وتتطور معظم الحالات عند النساء فوق سن 50 ولكن النساء الأصغر سنا يتأثرن أحيانا، كما يمكن أن يتطور سرطان الثدي عند الرجال رغم أن هذا نادر الحدوث.
ما الذي يسبب سرطان الثدي؟
يبدأ الورم السرطاني من خلية غير طبيعية، لكن السبب الدقيق الذي يجعل الخلية تصبح سرطانية غير واضح، حيث يُعتقد أن شيئا ما يضر أو يغير جينات معينة في الخلية لتصبح خارج السيطرة.
على الرغم من أن سرطان الثدي يمكن أن يتطور دون سبب واضح، فإن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي كالوراثة.
ما أعراض سرطان الثدي؟
الأعراض الأولى المعتادة هي ورم غير مؤلم في الثدي، وغالبا ما يكون حميدا، لكن أول مكان ينتشر فيه سرطان الثدي هو العقد الليمفاوية في الإبط، وإذا حدث ذلك، فسوف تتطور إلى تورم أو كتلة في الإبط.
كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟
1- الفحص البدني
يفحص الطبيب الثديين والإبطين، كما قد يقوم بإجراء اختبارات مثل التصوير الشعاعي للثدي، والأشعة السينية الخاصة لأنسجة الثدي والتي يمكن أن تشير إلى احتمال حدوث أورام.
2- أخذ عينة من الأنسجة
يمكن أخذ عينة من الأنسجة تحت مسمى "الخزعة"، ليتم فحصها تحت المجهر للبحث عن خلايا غير طبيعية، حيث يمكن للعينة تأكيد أو استبعاد السرطان.
إذا تم التأكد من إصابتك بسرطان الثدي، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات كاختبار الدم والفحص بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية لتقييم ما إذا كان قد انتشر.
علاج سرطان الثدي متعدد
1- الجراحة
تتمثل الجراحة في إزالة الورم أو إزالة الثدي المصاب وكل ذلك يتحدد حسب حجم الورم.
2- العلاج الإشعاعي
علاج يستخدم أشعة عالية الطاقة للإشعاع يركز على الأنسجة السرطانية، لقتلها ومنع الخلايا من التكاثر.
3- العلاج الكيميائي
علاج للسرطان باستخدام العقاقير المضادة للسرطان التي تقتل الخلايا السرطانية، أو تمنعها من التكاثر.
4- العلاجات الهرمونية
تتأثر بعض أنواع سرطان الثدي بالإستروجين "الأنثوي"، الذي يمكن أن يحفز الخلايا السرطانية على الانقسام والتكاثر، لذا فإن هذا النوع من العلاج يقلل من مستوى الهرمونات أو يعطلها عن العمل.
ما مدى نجاح العلاج؟
تكون التوقعات أفضل عند أولئك الذين يتم تشخيصهم عندما يكون السرطان في المراحل المبكرة، ولم ينتشر.